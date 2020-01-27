Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2) - Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

6 saat önce

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDALAR Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişinin 'cornovavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2), System.String[]

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDALAR

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişinin 'cornovavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tetkikler için numunelerin aldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.15 sıralarında Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine başvuran 9 Çin vatandaşı bir hafta içeresinde Çin'den Türkiye'ye seyahat öyküsü olması nedeniyle Corona Virüs olası vakası şüphesi açısından gerekli önlemlar alınarak; tanı konulması halinde tedavilerinin yapılması amacıyla 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanmıştır. Aynı süreçte 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakın temasta bulunmaları nedeniyle gerekli muayeneler yapılıp ilgili tetkikler açısından numuneleri alınmıştır. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaktadır." denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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