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Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek - Son Dakika

Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek

16.06.2021 11:57
Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek, System.String[]

Aksaray Valiliği öncülüğünde 95 köyde çocuklara sağlık taraması başlatılırken, 200 çocuk sünnet ettirilecek.

Aksaray Valiliği öncülüğünde 95 köyde çocuklara sağlık taraması başlatılırken, 200 çocuk sünnet ettirilecek.

Vali Hamza Aydoğdu, merkez bağlı Doğantarla köyünde İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde sünnet ettirilen 17 çocuk için düzenlenen sünnet törenine katıldı.

Sünnet şöleninde davul zurna ile karşılanan Vali Aydoğdu, kukla gösterisi, palyaço ve masal karakterlerinin gösterileri ile eğlenen çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmasında, Aksaray'da 95 köyde çocuklara yönelik sağlık taraması yapılacağını, 200 çocuğun da sünnet ettirileceğini söyledi.

Köylerde yapılacak sağlık taramasının ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini ifade eden Vali Aydoğdu, "Pandemi sürecinden en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Gelecek ay içerisinde 95 köyümüzde çocuklarımızın hepsini sağlık taramasından geçireceğiz. Bütün çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz. Böylece dokunmadığımız çocuk kalmayacak." dedi.

"Devlet vatandaşıyla bütünleştiği zaman devlettir" diyen Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devlet sosyal devlet olduğu zaman devlettir. Devlet vatandaşının ayağına gittiği zaman devlettir. Devlet bütün kibirden, üstenci bir bakıştan kurtulduğu zaman devlettir. Burada bu güzel manzarayı görmek bizi çok mutlu etti. Aksaray'ın güzelliklerini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Sloganımız şu; 'iyilik bulaşıcıdır' Biz hep birlikte iyilikler yapmaya devam edeceğiz. Böylece dokunmadığımız kişi, gitmediğimiz köy kalmayacak. Bütün köylerimizde çocuklarımızla ilgileneceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz."

Sünnet şölenine, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Tarım Müdürü Bülent Saklav, Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü İsrafil Aktürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenol Mutlu, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, köy muhtarı Fatih Kara ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek
Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek
Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek
Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek
Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek

Aksaray Valiliği, Hamza Aydoğdu, Doğantarla, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 95 köyde 200 çocuk sünnet ettirilecek - Son Dakika


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