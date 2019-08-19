Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
1 saat önce
Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladıAKSARAY - Aksaray'da kız kardeşi ile kavga eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
AKSARAY - Aksaray'da kız kardeşi ile kavga
eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi
966 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi P.Ş'nin evine gelen B.T. (40), kız kardeşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T. eline geçirdiği bıçakla kardeşi P.Ş'yi sağ kolu ve sol koltuk altından bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden abla ve kardeşi ayırırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşini yaralayan B.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı 10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu