Son Dakika Haberleri: Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı

1 saat önce

Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladıAKSARAY - Aksaray'da kız kardeşi ile kavga eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı.

Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
AKSARAY - Aksaray'da kız kardeşi ile kavga eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi 966 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi P.Ş'nin evine gelen B.T. (40), kız kardeşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T. eline geçirdiği bıçakla kardeşi P.Ş'yi sağ kolu ve sol koltuk altından bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden abla ve kardeşi ayırırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşini yaralayan B.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aksaray, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı
Motosikletiyle kalabalığın arasına dalan sürücü, iki turistin yaralanmasına sebep oldu İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı 10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]