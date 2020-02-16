Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi - Son Dakika

Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi

6 saat önce

Aksaray'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Aksaray'da aç kalan kurtlar köye indi, System.String[]

Aksaray'da aç kaldıkları için köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kar yağışının doğayı beyaz örtü altında bırakması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, sürü halinde yerleşim yerlerinin yakınlarına gelmeye başladı.


Yiyecek bulmak isteyen 5 kurt ve bir köpek, merkeze bağlı Çimeliyeni köyüne geldi.


Büyükbaş hayvanlarına yem verdiği sırada çiftlikteki köpeklerin havlaması üzerine kurtları gören Yılmaz Koç ve diğer köylüler, hayvanlarını koruyabilmek için nöbet tutmaya başladı.

Kurtlar ve köpeğin birlikte yiyecek araması, çiftliğin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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