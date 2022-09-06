Aday sürücü park halindeki 3 araca çarptı: 1 ağır yaralı

Aksaray'da aday sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada aday sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ Konutlarından Nevşehir Caddesi istikametine seyreden Muhammet Emin Ö. (18) idaresindeki 68 AAK 304 plakalı Skoda marka otomobil, aniden yavaşlamak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 3 otomobile çarptı. Kaza sonucu araçlarda büyük hasar meydana gelirken, araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan aday sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ehliyetini 1 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY