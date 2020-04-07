Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi

AKSARAY'da adliye binası ve cezaevine girişte koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Çalışanlar, ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske ve eldivenle içeri alınıyor. Koğuşlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binası ve kapalı cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini sürdürüyor. Hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevine girişte sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ateşleri ölçülen çalışanlar, maske ve eldivenle içeri alınıyor. Girişte ayrıca ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte ediliyor.

Görevliler, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Cezaevine ait araçlarda da dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda her türlü tedbirin alındığını belirtti. Aksaray Belediyesi ile irtibata geçilerek kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Başsavcı Cansever, şunları söyledi

"Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren her kesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanları dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz. Ceza infaz kurumuna yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluları 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza infaz kurumunda, koronavirüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşyayı 24 saat bekletilip sonrasında işlemleri yapıyoruz."