Aksaray'da AFAD Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da AFAD Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da AFAD Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray'da AFAD Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik binasındaki toplantıda konuşan Vali Mantı, olası bir afet durumu karşısında tüm kurum ve ilgili birimlerin her an hazır olması gerektiğini söyledi.


Herhangi bir afet durumunda daha önce oluşturulan sorumlularının bir aksamaya meydan vermeden her zaman hazırlıklarını kontrol etmesi gerektiğini belirten Mantı, afet planlarına uygun olacak şekilde hazırlıkların sürekli güncel olması gerektiğini vurguladı.


Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Cezmi Türkmen'in yaptığı bilgilendirmenin ardından sona erdi.

Ali Mantı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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