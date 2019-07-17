Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ağaç devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da ağaç devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da yağmur ve rüzgar nedeniyle kırılan ağacın insanların üzerine devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da ağaç devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Aksaray'da yağmur ve rüzgar nedeniyle kırılan ağacın insanların üzerine devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu belirtilen akasya ağacının büyük bölümü yağmur ve rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak cadde ve kaldırıma devrildi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kaldırımda çok sayıda vatandaşın olmaması, olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçerken, kameraya yansıyan görüntüde ağacın devrilmesiyle vatandaşların ağaç altında kalanları kontrol etmek için ağacın etrafına koştuğu görülüyor. Ağacın kırılarak devrildiği esnada kaldırımdan yürüyen ve annesi Selcan Y.'nin kucağında olan 9 aylık M.Y. isimli bebek ile yine kaldırımda yürüyen Abdullatif Uygur (65) yaralandı. Yaralı bebek Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belediye binasına alınırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bebeği belediye binasından alarak ambulansa taşıdı. Yaralı bebeğe ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından yaralanan Abdullatif Uygur ise kendi imkanlarıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen ağaç yolun bir kısmını ve kaldırımı kapattı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında devrilen ağaç belediye ekiplerince kesilerek kısa sürede olay yerinde kaldırıldı.

Ağacın devrilmesiyle yaralanan Abdullatif Uygur, "Yaya geçidinden karşıya geçecektim. Trafik sıkıştı ve biraz bekleyeyim dedim. Baktım ağaç çatırdıyor. Kaçayım dedim ama dalların arasında kaldım. Kafamda biraz şişlik var" dedi. - AKSARAY
Aksaray, Uygur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Nijerya'da korsanların kaçırdığı Türk denizcilerden hala haber yok Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor 19 yaşındaki kıza tecavüz eden 12 İsrailli turist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:38:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ağaç devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]