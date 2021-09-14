Aksaray'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika

Aksaray'da "34. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ahiliği anlatan tiyatro gösterimi yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin bir anlamıyla kardeşlik manasına geldiğini söyledi.

Aynı zamanda ahiliğin dürüstlük manasına da geldiğine belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türk kültürümüz, medeniyetimiz ve dinimizin bize öğrettiği bir düstur vardır. Biz bu ahilik kavramı üzerinde teorik olarak ne kadar konuşursak konuşalım eğer bunlar bizim davranışlarımıza dönüşmezse bunları sürekli konuşmaya devam ederiz. Türk toplumu, kültürü ve medeniyetinin ayakta tutan yardımlaşma duygusudur. Birbirine sahip çıkma duygusudur. Zor durumlarda birbirine kenetlenme duygusudur. Onun için Aksaray Ahi Evran'ın öğretilerini en güzel şekilde uygulayan illerden bir tanesidir. Tüm esnaflarımızın "34. Ahilik Haftası"nı kutluyorum."

Tören, Aydoğdu'nun 2021 yılının ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri vermesinin ardından sona erdi.