Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi

22.04.2022 12:06
Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Taşkapı Ortaokulu'nda iftar programı düzenlendi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Taşkapı Ortaokulu'nda iftar programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Taşkapı Ortaokulu Müdürü Süleyman Uz, bu yıl başlattıkları iftar programını geleneksel hale dönüştürerek her yıl tekrarlamak istediklerini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik yemek hazırladık. Yemeklerin hazırlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta öğretmen arkadaşlarımız ve veliler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Burası hepimizin yuvası." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek

milli eğitim bakanlığı, Yemek Tarifi, Hisarcık, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement