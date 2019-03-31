Aksaray'da AK Parti'nin Adayı Enver Dinçer, Kazandı

AKSARAY'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Evren Dinçer, yüzde 40,7 oranla kazandı.

AKSARAY'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Evren Dinçer, yüzde 40,7 oranla kazandı.



EVREN DİNÇER KİMDİR?



Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Evren Dinçer, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'na atandı. Evren Dinçer, 1981 yılında Merve Anamur ile evlendi.



- Aksaray

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