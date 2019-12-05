Aksaray'da

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan ve 5 güzergahtan oluşan 25 kilometrelik "Akıllı Bisiklet Yolu Projesi" hayata geçiyor.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan 'Akıllı Bisiklet Yolu Projesi' Ahiler Kalkınma Ajansının katkılarıyla hayata geçiriliyor. Aksaray Belediyesi vatandaşları spora teşvik etmek ve bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmak amacıyla bisiklet yolu çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan bisiklet yolu çalışmalarında Toplamda 25 kilometreden oluşacak bisiklet yolu etap etap yapılacak. Projeyle çevreye saygılı, ulaşımı rahatlatmak, insanların spor yapmalarına ve rekreasyonel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayabilmek için emniyetli ve standartlara uygun bisiklet dolasım ağı altyapısını oluşturmak amaçlanmaktadır. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından da son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile beraber; enerji tasarrufu, ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Belediye olarak vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla 'Akıllı Bisiklet Yolu Projesi' ni hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum" dedi. - AKSARAY