Son Dakika Haberleri: Aksaray'da "Akıllı bisiklet yolu projesi" hayata geçiyor
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'Akıllı bisiklet yolu projesi' hayata geçiyor - Son Dakika

Aksaray'da "Akıllı bisiklet yolu projesi" hayata geçiyor

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan ve 5 güzergahtan oluşan 25 kilometrelik "Akıllı Bisiklet Yolu Projesi" hayata geçiyor.

Aksaray'da

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan ve 5 güzergahtan oluşan 25 kilometrelik "Akıllı Bisiklet Yolu Projesi" hayata geçiyor.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan 'Akıllı Bisiklet Yolu Projesi' Ahiler Kalkınma Ajansının katkılarıyla hayata geçiriliyor. Aksaray Belediyesi vatandaşları spora teşvik etmek ve bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmak amacıyla bisiklet yolu çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan bisiklet yolu çalışmalarında Toplamda 25 kilometreden oluşacak bisiklet yolu etap etap yapılacak. Projeyle çevreye saygılı, ulaşımı rahatlatmak, insanların spor yapmalarına ve rekreasyonel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayabilmek için emniyetli ve standartlara uygun bisiklet dolasım ağı altyapısını oluşturmak amaçlanmaktadır. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından da son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile beraber; enerji tasarrufu, ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Belediye olarak vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla 'Akıllı Bisiklet Yolu Projesi' ni hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum" dedi. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da "Akıllı bisiklet yolu projesi" hayata geçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]