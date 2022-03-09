Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
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Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü

09.03.2022 11:21
Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü

Aksaray'da polis ekipleri, takip ettikleri 5 şüpheliyi bir otomobilden akü çalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray'da polis ekipleri, takip ettikleri 5 şüpheliyi bir otomobilden akü çalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde yaşanan otodan hırsızlık olaylarına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu 5 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İsa A. (20), Sinan Y. (24), Bayram İ. (15), Muhammer Y. (40) ve Kadir Y. (40) isimli şahısları takibe aldı. 1 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan ekipler, takip esnasında gece evden çıkan şüphelilerin bir araca yöneldiğini fark etti. Şahısların hırsızlık yapabileceği ihtimali üzerine operasyon için hazırlanan ekipler, 5 şüpheliyi bir otomobilin aküsünü çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülürken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8 adet akü, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalıntı olan aküler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden Bayram İ. ve İsa A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. - AKSARAY

Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü

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Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı Erzurum'da son bir ayda suça karışan 174 kişi yakalandı Erzurum'da son bir ayda suça karışan 174 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da akü hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
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