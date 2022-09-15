Aksaray'da devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı

15.09.2022 01:20
Aksaray'da devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı

Aksaray'da, alev alan balata spreyi ve madeni yağ yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da, alev alan balata spreyi ve madeni yağ yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhan Emek (31) yönetimindeki 63 ADG 986 plakalı tır, Aksaray- Adana yolu Karasu Kavşağı'nda devrildi.

Devrildikten sonra 20 metre sürüklenen tırdaki balata spreyi ve madeni yağlar sürtünme sonucu alev aldı.

Yanan tır, Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü Orhan Emek, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilerek ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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