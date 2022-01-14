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Aksaray'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusu maketini yaptı - Son Dakika

Aksaray'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusu maketini yaptı

14.01.2022 14:27
Aksaray'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusu maketini yaptı

Eskil ilçesinde anaokulu öğrencileri "Uzay Konsepti Projesi" kapsamında atık materyallerle GÖKTÜRK uydusunun maketini hazırladı.

Eskil ilçesinde anaokulu öğrencileri "Uzay Konsepti Projesi" kapsamında atık materyallerle GÖKTÜRK uydusunun maketini hazırladı.

Latife Hanım Anaokulu öğretmenleri ve yöneticileri öğrencilere uzayı sevdirmek amacıyla proje hazırladı.

Proje kapsamında öğrenciler atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusunun maketini, astronot kıyafetleri ve yıldız görselleri yaptı.

Okul müdürü Mehmet Bağdat, AA muhabirine, ilginin, merakın ve öğrenme hızının en yoğun yaşandığı okul öncesi dönemde çocuklara uzay konseptli program dersi verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin uzay hakkındaki tüm meraklarını giderdiğini anlatan Bağdat, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi uzay öğrenme alanımızda atık fon kağıtlarından güneşimiz, yine atık kumaş ve elyaflardan yapılmış olan ay, kolilerimizi folyolarla kaplayarak oluşturulan astronot kıyafetlerimiz, roketlerimiz, tamamen evlerimizde bulunan materyallerden hazırlanan gezegenlerimiz ve tabi ki de her detayı düşünülerek yine atık materyallerden oluşturulmuş olan milli uydularımız var. Bu projemize velilerimizi de aktif kullanarak çocuklarıyla eğlenceli ve öğrenmeli vakit geçirmelerini sağlayarak 3 gün gibi kısa bir süre de tamamlanmasını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Latife Hanım, okul müdürü, Bağdat, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusu maketini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerle GÖKTÜRK uydusu maketini yaptı - Son Dakika
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