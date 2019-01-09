Aksaray'da Anne Adayı Ambulansta Doğum Yaptı
56 dakika önce
Aksaray'da anne adayı ambulansta doğum yaptıAksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan köyde doğum sancısı başlayan Gülhan Koçak (36), paletli ambulansla hastaneye getirilirken yolda bir kız bebek dünyaya getirdi.
Aksaray
'da anne adayı ambulansta doğum yaptı
Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan köyde doğum sancısı başlayan Gülhan Koçak
(36), paletli ambulansla hastaneye getirilirken yolda bir kız bebek dünyaya getirdi.
Aksaray'ın Ortaköy
ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşayan Gülhan Koçak'ın doğum sancıları başladı. Bunun üzerine Koçak'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolları karla kapalı durumda olan köye UMKE ile biri paletli olmak üzere 2 ambulans sevk edildi. Kısa süre sonra köye ulaşan ekipler Koçak'ı paletli ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Sancıları artan ve sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edilen Gülhan Koçak, bir kız bebek dünyaya getirdi. 1 saat süren yolculuğun ardından hastaneye getirilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
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