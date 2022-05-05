Aksaray'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu.
Eskil- Eşmekaya kara yolu Akgöl Yaylası yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan porsuğa, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı.
Porsuğun araç çarpması sonucu telef olduğunu fark eden Hanifi Korkmaz, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Eskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu - Son Dakika