Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu - Son Dakika
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Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu

05.05.2022 12:24

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan porsuk, araç çarpması sonucu telef oldu.

Eskil- Eşmekaya kara yolu Akgöl Yaylası yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan porsuğa, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Porsuğun araç çarpması sonucu telef olduğunu fark eden Hanifi Korkmaz, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Eskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu
Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da aracın çarptığı porsuk telef oldu - Son Dakika


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