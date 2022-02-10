Üye Girişi
Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika

Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı

10.02.2022 18:42
Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı

Aksaray'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Baraklı, eşi ve 6 aylık çocuğuyla birlikte Ankara'dan Kahramanmaraş'taki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için otomobille yola çıktı. Baraklı ailesi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Yıldırımlar köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından Baraklı ailesine ulaştı. Ortaköy Öğretmenevine getirilerek burada misafir edilen aile, araçlarının da kurtarılmasının ardından tekrar Kahramanmaraş gitmek için yola çıktı.

Nurettin Baraklı, ekiplere teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Aksaray, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da araçlarıyla tipide mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement