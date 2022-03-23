Aksaray'da aranan 10 hükümlünün de aralarında olduğu 22 kişi yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da 10'u firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 7 yıl 10 ay ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü ile aranan 12 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile çık sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine götürüldü, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.