Aksaray'da aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

Aksaray'da hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (18) ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. (38) isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı

ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI