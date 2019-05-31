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Aksaray'da aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

1 saat önce

Aksaray'da hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı, System.String[]
Aksaray'da hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (18) ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. (38) isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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