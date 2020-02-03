Aksaray'da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin'de yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin'de yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da örgüt üyeliği, kasten adam yaralama, basit yaralama ve tehdit suçlarından aranan ve bu suçlara bağlı olarak hakkında 47 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan firari şahıs, polisin Mersin'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin'de yakalandı, System.String[]

Aksaray'da örgüt üyeliği, kasten adam yaralama, basit yaralama ve tehdit suçlarından aranan ve bu suçlara bağlı olarak hakkında 47 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan firari şahıs, polisin Mersin'de düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, örgüt üyeliği, kasten yaralama, basit yaralama ve tehdit suçlarından toplamda 47 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile firari olarak Aksaray'da aranan F.D.'nin (45) Mersin ilinde olduğu tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarının ardından Mersin iline giderek F.D.'nin gizlendiği eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada başka bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Aksaray'a getirilerek emniyette ifadesi alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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