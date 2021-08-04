Aksaray'da aranan cinsel istismarcı Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca çocuğun cinsel istismarından 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan firari Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca çocuğun cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan T.K. Nevşehir'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR