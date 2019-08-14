Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı
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Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. (39) bayram ziyareti için geldiği akrabalarının evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
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