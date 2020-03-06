Aksaray'da aranan şahıslar operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da aranan şahıslar operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da aranan şahıslar operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis, 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray'da aranan şahıslar operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis, 4 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile kent merkezinde 9 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslar" operasyonu kapsamında Aksaray'da da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda "Fuhşa teşvik etmek, hükümlü veya tutukla kaçması, hakaret" suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay cezası bulunan E.U. (46), hırsızlık, alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.K. (38), çocuğa cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan S.K. (27) ve basit cinsel saldırı suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Y. (28) isimli aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler getirildikleri İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamaların ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:18 Kaynak: İHA
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