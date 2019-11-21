Son Dakika Haberleri: Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı

6 saat önce

Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.

Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı, System.String[]

Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.


Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında yapılan GBT kontrolünde Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yakalama emri ile aranan 62 yaşındaki M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Aksaray, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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