Aksaray'da aranan şüpheli Nevşehir'de tutuklandı
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Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan aranan şüpheli Nevşehir'de yakalandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında yapılan GBT kontrolünde Aksaray adli makamlarınca taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yakalama emri ile aranan 62 yaşındaki M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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