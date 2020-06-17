Aksaray'da arpa hasadı başladı

Aksaray'da 2020 yılı arpa hasat dönemi başladı. Üreticiler ektikleri ürünleri hasat etmek için tarlalara inerken, altın sarısı arpa tarım arazilerinde görsel bir şölen oluşturdu.



Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan Aksaray'da, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav 2020 yılının ilk arpa hasadını gerçekleştirdi. Heyet, biçerdövere binerek ilk mahsulü tarladan toplarken, bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor.



Hasat sezonun açılışında konuşan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, korona virüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Ülkemize, çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun. Ülkeyi ve dünyayı saran bir hastalık var, korona virüsü. Son günlerde ikinci dalganın geleceği söyleniyor. Ürünlerin tarlada kalmaması için çiftçimizin çalışmasını istiyoruz. İşleri olmadıkça şehre gelmesinler. İnşallah ülkemiz bu zor günleri, zor süreci de atlatacağına inanıyorum. 2020 yılının hasadı bereketli, hayırlı ve kazasız belasız olsun" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise "Şehrimiz tarımda ve hayvancılıkta ülkemizde ön sıralarda yer alan illerimiz arasında. Özellikle tarımsal ürünlerin birçoğunda Türkiye'de ilk 5'te yer alan ürünlerimiz bulunmakta. Bu yıl da inşallah hasat döneminin bitiminde aynı performansı biz şehrimizin göstereceğini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'ın tarımsal üretimde Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldığını ifade ederek, "İlimizde arpa hasat dönemi başladı. Bilindiği üzere ilimiz tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 il içerisinde yer almakta. Yaklaşık 800 bin dekarda arpa üretimi yapıyoruz ve Türkiye'de 8. sıradayız. İnşallah bu sene de yağışlarla birlikte rekolte iyi durumda. Dolu hasarına rağmen bu aradaki mesafeyi kapatacak diye düşünüyoruz. Biz çiftçilerimize ürettikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi ürünlere, daha iyi verimlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu. - AKSARAY