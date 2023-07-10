Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı

10.07.2023 16:54

Aksaray'da bir köpeği av tüfeği ile öldüren E.Ö. (53) polis ekiplerince yakalandı. E.Ö., köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da av tüfeği ile bir köpeği öldüren E.Ö. (53) polis ekiplerince yakalandı. E.Ö. ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. E.Ö. tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. E.Ö., ifadesinde; köpeğin 15 tavuğuna saldırıp, öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle av tüfeği ile vurduğunu iddia etti. Soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı
18:00 Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi
17:28 'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti
17:26 Alkol şişelerini atarak 4 kişi dükkandan kovan "Tekel savaşçısı Ahmet Abi" hayatını kaybetti
16:49 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi ilk kez konuştu
16:45 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi sessizliğini bozdu
16:41 Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın çıkışına yanıt: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz
16:36 Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz
16:35 Galatasaray, Lazio'nun Lucas Torreira teklifini reddetti! Yeni bir fiyat verdiler
16:35 Kuşadası'nda Hafif Ticari Araçla Öldürülen Kişiyle İlgili Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 19:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement