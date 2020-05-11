Aksaray'da AVM'ler kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

AKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle geçici bir süre kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemleri alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de görülünce, sosyal hayatı kısıtlayan tedbirler alındı. AVM'ler de salgının yoğun dönemlerinde kapatılarak, müşteri kabul etmedi. Alınan kararla, ülke genelinde bazı AVM'ler bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Aksaray'da da bir alışveriş merkezi, bugün itibarıyla açıldı. Açılış öncesi tüm bölümleri dezenfekte edilen alışveriş merkezine gelen kişiler ateşleri ölçülüp, içeri alınıyor. İlk günde yoğunluğun yaşanmadığı alışveriş merkezinin müdürü Ömer Polat, şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 aydır devletimizin aldığı tedbirler gereği alışveriş merkezimizi kapalıydı. Bugün itibariyle sağlık kurulunun tavsiyesiyle bizde mağazalarımızı açma kararı aldık. Gerekli tüm tedbirleri alarak gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptık. Bununla ilgili kiracılarımızla çalışanlarımızı bilgilendirdik. Yasal kurallar çerçevesinde sağlık kurallarına uyarak Aksaraylı hemşerilerimizi huzurlu ve nezih bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak hazır hale getirdik. Fast food ile oyun, eğlence ve sinema alanı dışındaki tüm mağazalarımızı faal hale getirdik."

'DENENEN KIYAFET DEZENFEKTE EDİLECEK'

Giyim mağazası sorumlusu İbrahim Tekbaş ise, "Giyim mağazamızı hizmete açtık. Tüm hijyen kuralarına uyarak, bunun yanında sosyal mesafe kurallarına gözeterek ayarladık. Mağazamızda müşterilerimizin kabinlerde denediği ürünleri tekrar reyona koymadan farklı bir yerde alıp dezenfekte edip, daha sonra havalandırıyoruz. Tüm tedbirleri müşterilerimiz için aldık. Herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir" dedi.