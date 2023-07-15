Yardıma gitti, kalbinden bıçaklandı! Babasını kanlar içinde gören genç kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Yardıma gitti, kalbinden bıçaklandı! Babasını kanlar içinde gören genç kız gözyaşlarına boğuldu

15.07.2023 14:59

Aksaray'da yaşanan olayda, Lütfü U. ve oğlu Hasan Hüseyin U. takip eden Ferit İn tarafından bıçaklandı. Lütfü U. kalbinden ve sol kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay sonrası yakalandı.

Aksaray'da Lütfü U. (48), oğlu Hasan Hüseyin U.'yu (16) takip eden husumetlileri Ferit İn (35) tarafından bıçaklandı. Kalbinden ve sol kolundan yaralanan Lütfü U. hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

OĞLUNUN TAKİP EDİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE HAREKETE GEÇTİ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde meydana geldi. Ferit İn, iddiaya göre, ailesi ile bir süredir husumetli olduğu Hasan Hüseyin U.'yu, otomobil ile evinin önüne kadar takip etti. Hasan Hüseyin U., eve giderek babası Lütfü U.'ya durumu anlattı. Lütfü U, oğlunu da alarak minibüsle İn'in otomobilini takibe başladı.

Aksaray'da Baba ve Oğlu Husumetliler Tarafından Bıçaklandı

KALBİNDEN VE SOL KOLUNDAN BIÇAKLADI

Kısa süre sonra kavşakta Lütfü U.'nun kullandığı minibüs ile İn yönetimindeki otomobil çarpıştı. Otomobilden inen Ferit İn cebinden çıkardığı bıçakla Lütfü U.'ya saldırdı. Lütfü U., kalbinden ve sol kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lütfü U. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da Baba ve Oğlu Husumetliler Tarafından Bıçaklandı

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ambulanstan inerken babasını kanlar içinde gören kızı Buse U., acil serviste arkadaşına sarılıp ağladı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan Ferit İn jandarma ekiplerine teslim oldu. Lütfü U.'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aksaray'da Baba ve Oğlu Husumetliler Tarafından Bıçaklandı
Aksaray'da Baba ve Oğlu Husumetliler Tarafından Bıçaklandı
Kaynak: DHA
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Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yardıma gitti, kalbinden bıçaklandı! Babasını kanlar içinde gören genç kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yardıma gitti, kalbinden bıçaklandı! Babasını kanlar içinde gören genç kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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