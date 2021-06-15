Aksaray'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan Mabina, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Baba Muhammed Nebi Nesimi, ilçe sınırlarındaki İkizce Yaylası'nda traktörüyle geri manevra yaptığı sırada, çocuğu Mabina Nesimi'ye çarptı.

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