Aksaray'da baca yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da baca yangını - Son Dakika

Aksaray'da baca yangını

7 saat önce

Aksaray'da 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Aksaray'da 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairelerde kullanılan sobaların islerinden tıkanan baca çatı katında bir anda tutuşmaya başladı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede büyümeden kontrol altına alınırken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

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