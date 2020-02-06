Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

6 saat önce

Aksaray'da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu, System.String[]

Aksaray'da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis daireleri boşalttı, itfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti.


Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2401 Sokak'taki bir apartmanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bacasında etkili olan rüzgardan dolayı yangın çıktı. Dairelerin içine giren dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen olup olmadığını kontrol etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını tespit etti. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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