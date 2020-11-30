Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

30.11.2020 01:26

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu Aksaray'da gece sigara içmek için çıktığı balkonda apartman bacasının yandığını fark eden bir kişi itfaiye ekipleri ile birlikte tüm apartman sakinlerini uyandırırken bina komple tahliye edildi.

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

AKSARAY - Aksaray'da gece sigara içmek için çıktığı balkonda apartman bacasının yandığını fark eden bir kişi itfaiye ekipleri ile birlikte tüm apartman sakinlerini uyandırırken bina komple tahliye edildi.

Yangın gece yarısı Taşpazar Mahallesi 842 sokakta bulunan 3 katlı Akyıldız Apartmanının çatısında bulunan bacada çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan Hasan Ünal'a ait dairenin soba borusu çıkışı tıkandı. Diğer dairelerde yanan sobalardan çıkan kıvılcımların baca hattında alev oluşturmasıyla çatı kısmındaki baca yandı. Sigara içmek için çıktığı balkonda yangını fark eden apartman sakini Ömer Filikçi (34), durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanına müdahale ederken, Ömer Filikçi de itfaiye ekiplerinin yardımı ile tüm dairelerin kapısını çalarak komşularının uyanmasını sağladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, yangının çıkış nedeni olan dairede çalışma başlattı. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri apartman sakinlerine uyarıda bulundu.

Apartmanın 2. katında oturan Şenol Sökmen, "Bizde bir gürültü ile uyandık. Bilmiyoruz yangın olmuş. Haberimiz yok yani, gürültü ile uyandık. İtfaiye gürültüsü ile uyandık. Makinelerin çalışmasıyla uyandık. Sonradan kapımızı çaldılar. İlk başta korku da yaşamadık işin doğrusu ama acaba vidanjör çalışıyor mu? Diye düşündük. Sonra bir baktık. Baya bir panik gürültü var. Dışarı balkona çıktık. İtfaiyeyi görünce ondan sonra yangın olduğunu anladık" dedi.

Yangını fark edip komşularını uyandıran Ömer Filikçi ise, "Balkona sigara içmeye çıktığımda çatıda çıkan dumanı fark ettim. Çatıya çıktım baktım. Duman çok büyük şiddetli bir şekilde çıkıyordu. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar geldiler müdahale ettiler. Ardından itfaiye ekipleriyle beraber bütün komşularımızı uyandırdık. Bacalarında her hangi bir duman olup olmadığını sorduk. Burası bizim binanın doğalgaz vanası burayı da kapattım. Ne olur olmaz diye, şimdi açıyorum. Çok şükür her hangi can ve mal kaybımız olmadı. İtfaiye ekibimize de teşekkür ediyorum. Her biri ayrı ayrı destek çıktılar. Komşularımızı uyandırdık. En son giriş kattaki komşumuzun bacasından kaynaklandığını fark ettik. Oraya da müdahale edildi" diye konuştu.

Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu
Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu
Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu
Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu
Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu

Apartman, İtfaiye, Aksaray, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kız arkadaşını bıçaklayıp sosyal medyadan paylaştı: Ben gururluyum, yapmayın etmeyin dedim bıçakladım BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı         
22:30
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum         
22:01
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 01:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei