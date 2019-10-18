Son Dakika Haberleri: Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü
Son Dakika Güncel Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü

Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü

1 saat önce

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü, System.String[]

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Abdi Özbek'i fark edenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbek'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özbek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sultanhanı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki yaşındaki çocuk çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek İki yaşındaki çocuk, kendisini öpmeden işe giden annesine isyan etti ABD Başkanı Trump'tan haddini aşan çıkış! Türkiye'nin terör operasyonlarını çocuk kavgasına benzetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]