Aksaray'da balkondan düşen Afganlı çocuk öldü
1 saat önce
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde balkondan düşen Afganistan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Abdi Özbek'i fark edenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbek'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Özbek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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