Son Dakika Haberleri: Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Bahçesaray Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Rabiya Onat, dengesini kaybederek zemine düştü.

Onat'ın, yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bahçesaray, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 04:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]