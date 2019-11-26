Son Dakika › Güncel › Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Aksaray'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
6 saat önce
Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Aksaray'da apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.
Bahçesaray Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Rabiya Onat, dengesini kaybederek zemine düştü.
Onat'ın, yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Onat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak Hastanenin 4'üncü katından atlayıp intihar etti İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı