Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı

30.06.2022 12:39
Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı

Aksaray'da evinin balkonundan sarkarak meyve toplayan kadın düşerek yaralandı.

Aksaray'da evinin balkonundan sarkarak meyve toplayan kadın düşerek yaralandı.

Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Leyla Akyıldız (43), birinci kattaki evinin balkonundan kayısı toplamak için sarktı.

Dengesini kaybederek beton zemine düşen Akyıldız, yaralandı.

Akyıldız'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YORUMLAR
500
Aksaraylı İbrahim LGS'de Türkiye birincisi oldu Aksaraylı İbrahim LGS'de Türkiye birincisi oldu Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi Aksaray'da kumar oynayan 10 kişiye 16 bin 371 lira ceza verildi
Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da balkondan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement