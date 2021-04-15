Son dakika haberleri... Aksaray'da balkonun evin giriş kapısının üzerine çökmesi nedeniyle mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kılıçaslan Mahallesi 1317. Sokak'taki 2 katlı binanın ikinci katında oturan Meliha Akar'ın evinin balkonu, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Aksaray 'da bir binanın balkonunun, evin giriş kapısının üzerine çökmesi sonucu mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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