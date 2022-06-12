Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu

12.06.2022 18:03
Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu

Aksaray'da serinlemek için baraja giren 2 genç boğuldu.

Aksaray'da serinlemek için baraja giren 2 genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Duha Atak (19), Kürşat Metin Yıldırım (19) ve Ramazan Eren (19) piknik yapmak için Gücünkaya köyü Mamasın Barajı kıyısına geldi.

Atak, Yıldırım ve Eren serinlemek için baraja girdi. Eren, suda bir süre suda çırpındıktan sonra barajdan çıkmayı başardı.

Arkadaşları Atak ve Yıldırım'ın suda kaybolduğunu gören Eren, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Atak ve Yıldırım'ın cansız bedenleri göletten el ele tutuşmuş olarak çıkarıldı.

Atak ve Yıldırım'ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı gören Sibel Kalk, gazetecilere, piknik yaptıkları sırada bağrışma sesleri duyduğunu ve baraj tarafına koşturanları gördüğünü söyledi.

Boğulmaktan son anda kurtulan gencin kıyafetlerini giydirdiklerini belirten Kalk, "Arkadaşlarıyla birlikte yemek yemişler. Serinlemek için suya girmişler. Çırpınış ve bağrışmalara geldik. Diğerleri suda gözükmüyordu. Dalgıçlar geldi gençlerin cesetlerini çıkardı. Cesetler suyun altından el ele çıktı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Havuza giren genç boğuldu Havuza giren genç boğuldu ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2) ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 18:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement