Aksaray'da baraja giren 2 genç boğuldu

Aksaray'da serinlemek için baraja giren 2 genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Duha Atak (19), Kürşat Metin Yıldırım (19) ve Ramazan Eren (19) piknik yapmak için Gücünkaya köyü Mamasın Barajı kıyısına geldi.

Atak, Yıldırım ve Eren serinlemek için baraja girdi. Eren, suda bir süre suda çırpındıktan sonra barajdan çıkmayı başardı.

Arkadaşları Atak ve Yıldırım'ın suda kaybolduğunu gören Eren, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Atak ve Yıldırım'ın cansız bedenleri göletten el ele tutuşmuş olarak çıkarıldı.

Atak ve Yıldırım'ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı gören Sibel Kalk, gazetecilere, piknik yaptıkları sırada bağrışma sesleri duyduğunu ve baraj tarafına koşturanları gördüğünü söyledi.

Boğulmaktan son anda kurtulan gencin kıyafetlerini giydirdiklerini belirten Kalk, "Arkadaşlarıyla birlikte yemek yemişler. Serinlemek için suya girmişler. Çırpınış ve bağrışmalara geldik. Diğerleri suda gözükmüyordu. Dalgıçlar geldi gençlerin cesetlerini çıkardı. Cesetler suyun altından el ele çıktı." diye konuştu.