Aksaray'da Barajda Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Aksaray'da Barajda Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Barajda Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

03.06.2023 10:44

Aksaray'da Mamasın Barajı'na düşen Yılmaz Tan (28) boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen eşi ve annesi uzun süre ağladı. Tan'ın arkadaşı olayı anlattı.

AKSARAY'da, ayağı kayıp, Mamasın Barajı'na düşen Yılmaz Tan (28), boğuldu. Olay yerine gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze (25) ile annesi Aynur Tan, uzun süre ağladı.

Olay, dün 18.00 sıralarında, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Barajın etrafında arkadaşı Metin Tekin ile gezintiye çıkan Yılmaz Tan, dengesini kaybedip suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpınıp, sonra kaybolan Tan'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı. Olayı duyup baraja gelen Yılmaz Tan'ın eşi Gamze Tan (25) ile annesi Aynur Tan, gözyaşı döktü. Tan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan arkadaşı Metin Tekin, "Gözden kayboldu. Elimiz, kolumuz bağlandı bir şey yapamadık. Saat 17.30 civarlarında geldik, yağmurdan dolayı kayalar ıslanmıştı. Biz yukarıya doğru çıkarken o arkamızdan geliyordu, sudan ses geldi koştuk ama yetişemedik" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Metin Tekin, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Barajda Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:44 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:41 Alex Teixeira açtığı davayı kazandı! Beşiktaş yazın bir transfer bile yapamayabilir
11:31 6284 çıkmazı! Özlem Zengin "Kırmızı çizgimizdir" dedi ama Fatih Erbakan değiştirmekte kararlı
11:11 Hamile eşi 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık pişmanlık duyduğunu söyledi
11:03 3 aylık hamile eşini 97 bıçak darbesiyle öldüren sanık kayınvalidesini suçladı: Para karşılığında pazarlıyordu
10:59 Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak
10:50 Simge Sağın, Galatasaray'ın teklifine "Evet" dedi! Icardi bayram edecek
10:30 Kılıçdaroğlu'ndan "Genel başkanlığı bırakacak mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:25 Kılıçdaroğlu'ndan "Genel başkanlığı bırakacak mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:19 "Gönül Dağı" dizisinin 100. bölümü kutlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 11:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Barajda Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement