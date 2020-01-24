Aksaray'da barakasında çıkan yangına müdahale eden kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da barakasında çıkan yangına müdahale eden kişi yaralandı

6 saat önce

Aksaray'da barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, alevlere müdahale eden kişi yaralandı.

Aksaray'da barakasında çıkan yangına müdahale eden kişi yaralandı, System.String[]

Aksaray'da barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, alevlere müdahale eden kişi yaralandı.

Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok'ta tütün satılan barakada elektrikli sobadan yangın çıktı.

Barakanın sahibi Yusuf Poyraz, yangına müdahale ederken yaralandı, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz'ın vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında Poyraz'a ait otomobilde de hasar oluştu.

İtfaiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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