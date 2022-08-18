Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. Adana 'dan İstanbul 'a giden Erkan Ceyrancı'nın kontrolünü kaybettiği 01 UG 727 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ceyrancı yaralanırken, yanındaki Osman Sur ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Ceyrancı, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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