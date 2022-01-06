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AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR - Son Dakika

AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

06.01.2022 13:34

AKSARAY'da, Pitbull cinsi sahipsiz köpek, mahalleliyi tedirgin ederken, saldırma ihtimaline karşı bazı kişiler, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.

AKSARAY'da, Pitbull cinsi sahipsiz köpek, mahalleliyi tedirgin ederken, saldırma ihtimaline karşı bazı kişiler, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri de gözden kaybolan köpeğin yakalanması için çalışma başlattı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş araziye bırakıldığı ihtimali üzerinde durulan Pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu. Halı sahada futbol oynayan çocuklar, köpeği fark edince saldırma ihtimaline karşı yakındaki binalara sığınıp, uzaklaşmasını bekledi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Demir de dışarıda temizlik yaptığı sırada köpeği fark edip, iş yerine girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen HAYDİ ekipleri, gözden kaybolan köpeğin yakalanması için çalışma başlattı.

Köpeğin araziden kendisine doğru geldiğini görünce iş yerine sığındığı belirten Ali Demir, "Bölgeye bırakılan Pitbull bizlere saldırmak istedi. Bunun bir an önce yakalanması lazım. Köpeğin geldiğini görünce ben de içeri kaçmak zorunda kaldım. Birkaç gündür bu bölgede başıboş geziyor? dedi.

Mahalleliden Ali Güneş de 'Bu bölgeye son zamanlarda köpek bırakıyorlar. Futbol oynamak için gelen çocuklarımıza saldırmak istiyor. Polisler bölgeye geldi ve köpeği yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar yakalayamadı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR
AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR
AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

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Emniyet Müdürlüğü, Pitbull, Futbol, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞİ; EKİPLER YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR - Son Dakika
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