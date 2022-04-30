AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ

30.04.2022 16:08

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı.

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Ankara, Adana, Nevşehir, Konya yolunda kontrol noktaları oluşturularak, denetim yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 400 polis ve jandarma ile gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandı.

Aksaray-Adana kara yolu Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber denetime katılarak, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Aksaray Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, polis ve jandarma olarak 315 kilometrelik şehirlerarası yollarda kontroller yaptıklarını söyledi. Şahin, şunları söyledi: "Emniyet kemeri noktasında ağırlıklı durarak tüm kontrollerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızı misafir ediyoruz, yol hakkında bilgilendirme yapıyoruz. 315 kilometrelik bu aksta jandarma ekiplerimizle birlikte 14 farklı kontrol noktasında 400 personelle hareket ediyoruz. İnşallah bu bayramı da kazasız ve belasız bir şekilde geçirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayram yoğunluğumuz dün akşam itibariyle başladı. Kara yollarımızda normal günlerde 50 bin araç olan akışımız dün akşam itibariyle 80 bin civarına yaklaştı. Bugün bu yoğunluğun biraz daha artmasını bekliyoruz. Tüm tedbirlerimizi ona göre aldık. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ
AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ
AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ
AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aksaray, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA BAYRAM ÖNCESİ 400 KİŞİLİK EKİPLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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