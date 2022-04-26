Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında

26.04.2022 17:51
Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında

Aksaray'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala trafik ekiplerince kentteki trafik yoğunluğu aralıksız denetleniyor.

Aksaray'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala trafik ekiplerince kentteki trafik yoğunluğu aralıksız denetleniyor. Ekipler ihlal yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Aksaray'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafik yoğunluğuna müdahale ediyor. Bayramın yaklaşması nedeniyle kent merkezinde alışverişe gelen vatandaşların araçları ile trafikte oluşturduğu yoğunluğu aza indirmek ve kontrolü sağlamak amacıyla 6 farklı noktada denetimler sürüyor. Denetim noktalarının yanı sıra trafik yoğunluğunun sıklıkla yaşandığı Bankalar Caddesi ve Eski Sanayi Caddesi'nde yaya devriye ekipleri de görev alıyor. Denetim noktalarında seyir halindeki araçlar tek tek durdurularak inceleniyor. Polis ekipleri durdurulan araçların sürücülerine bayram yoğunluğu hakkında bilgi verirken, yoğunlukta oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuyor. Ekipler hatalı park ve seyir halinde trafiği tehlikeye atacak davranışların önlenmesi için denetimlerini akşam saatlerine kadar devam ettiriyor. Yapılan uyarıların ardından kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalar çerçevesinde ihlalde bulunan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayı ihmal eden 4 sürücüye 196'şar liradan 980 TL ceza kesilirken, 5 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan 314'er liradan bin 256 TL cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü denetimleri bayram gününe kadar sürdürüleceğini duyurdu. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz Şanlıurfa'da toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz Berberlerde bayram yoğunluğu Berberlerde bayram yoğunluğu

Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Aksaray, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:01:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement