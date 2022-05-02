Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 14:45
Aksaray'da bayramlaşma programı düzenlendi

Aksaray'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Aksaray'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Aksaray Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Ali Büber, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Aksaray'da çok farklı bir ramazan ayı geçirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinden sonra ilk ramazan ayını hep birlikte ihya ettiklerini aktaran Aydoğdu, "Aksaray hakikaten hayırsever bir il. Hep beraber iftar sofralarında bir araya geldik, çokta güzel bir ramazan olduğunu düşünüyorum. Burada herkesin emeği var, Allah hepinizden razı olsun. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Aydoğdu, bayramlaşma programının ardından beraberindekilerle huzurevi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Öte yandan Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, Aksaray- Adana kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, görevli kolluk kuvvetleriyle bayramlaştı. Yol kontrol uygulamasında durdurulan araçlardakilere şeker ikram eden Aydoğdu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

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Ramazan Bayramı, Hamza Aydoğdu, Öğretmenevi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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