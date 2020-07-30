Aksaray'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aksaray Öğretmenevinde, pandemi tedbirleri alınarak, gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ve bazı vatandaşlar katıldı.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk kültüründe tokalaşmak, sarılmak gibi güzel geleneklerin olduğunu ancak pandemi sürecinden dolayı bunların gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Aydoğdu, "Cennet vatan toprak parçasında, Türkiye Cumhuriyetinde al bayrağımızın altında nice hayırlı bayramlara ulaşmayı diliyorum. Allah sevdiklerimizle beraber nice bayramlara bizi çıkarmayı nasip etsin." diye konuştu.