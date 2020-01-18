Aksaray'da bekçiler sokakların asayişini sağlıyor - Son Dakika

Aksaray'da bekçiler sokaklarda asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Özellikle geceleri sokak sokak gezen bekçilerin yaptığı çalışmalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri sokaklarda asayişin sağlanmasına büyük rol oynuyor. Bekçiler özellikle geceleri sokaklarda devriye geziyor. Bekçilerin yaptığı son 3 günlük çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilerek meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçildi. Üç günde 874 şahsın GBT kontrolünü yapan bekçiler, hırsızlık ve yaralama suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakaladı. 1 kayıp şahıs ve 19 yoklama kaçağı tespit eden bekçiler, bin 24 araç sorgulaması yaparak 3 adet hacizli yakalamalı, 1 adet tescilsiz motosiklet tespit etti. Tespit edilen araçlar trafik ekipleri tarafından trafikten men edildi. Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine yapılan kontrollerde ise, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği, 40 adet fişek, 2 adet bıçak, 5 adet yeşil reçeteli hap, 10 gram esrar, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin narkotik madde ele geçirildi. Bu suç unsurları ile ilgili 13 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Dilencilik, kimlik bildirmemek, yüksek sesle müzik yayınını yapmak ve trafik kurallarına uymayan şahıs ve şahıslar hakkında da idari para cezaları tatbik edildi. - AKSARAY