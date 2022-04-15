Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor - Son Dakika
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Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor

15.04.2022 22:52

Aksaray'da vatandaşların akşam saatlerinde Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla bekçiler devriye denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da vatandaşların akşam saatlerinde Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla bekçiler devriye denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesinde görevli bekçiler Ramazan ayı akşamlarında vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla sokaklarda devriye denetimlerini sürdürüyor. Aksaray Polis Merkezi ve Hasandağı Polis Merkezi Amirlikleri bünyesinde 19 farklı ekipte görev alan 44 mahalle ve çarşı bekçisi 18 farklı bölgede görev alıyor. Cami, park alanları ve okullar çevresinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri aynı zamanda noktalarında bulunan metruk binaları da kontrol ediyor. Park ve bahçelerde bulunan vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak üstleri aranıyor. Olumsuzluklara karşı sabahın erken saatlerine kadar görev alan bekçiler vatandaşların uyarılarını da dikkate alarak sonradan belirlenen alanlarda devriye faaliyetlerini tamamlıyor. Polis Merkezi Amirlikleri ile sürekli koordine halinde olan mahalle ve çarşı bekçileri Asayiş Şubesine faaliyetlerini rapor ederek ilgili birimlerin görevlerine de destekte bulunuyor. Bekçiler gece 01.00'dan sonra her saat başında devriyeyi başa alarak bulundukları noktalarda vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamaya devam ediyor. - AKSARAY

Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor
Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor
Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor
Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor
Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor

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Polis Merkezi, Ramazan, Aksaray, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da bekçiler sokakların huzurunu sağlıyor - Son Dakika


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