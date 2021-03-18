Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenleyen Aksaray Belediyesi, meydanda kurduğu çadırda halka üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Aksaray'da da çeşitli programlar düzenlendi. Bu kapsamda Aksaray Belediyesi düzenlediği programla o dönemde yaşananları halka aktarmaya çalıştı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Çanakkale türkülerinin ezgileri eşliğinde halka Çanakkale Savaşında askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıtan Aksaray Belediyesi, ayrıca o dönemin asker kıyafetlerini giyen personeliyle Çanakkale zaferi mücadelesini sergilemeye çalıştı.

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutluyoruz. Bugüne kadar ülkemizin bekası, varlığı ve birliği için kan dökmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamları cennet olsun. Gazilerimize de selam ve saygı sunuyoruz. Ülkemizde yaşamak ve Türk vatandaşı olarak bu coğrafyada hayat sürmek bir sorumluluğu; bir maliyeti ve külfeti getiriyor. Biz de tarihin her aşamasında ve safhasında bunu milletçe ödedik ve ödemeye devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY