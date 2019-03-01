Son Dakika Haberleri: Aksaray'da "Benimle Delirir Misin?" Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Aksaray'da "Benimle Delirir Misin?" Tiyatro Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Aksaray Belediyesinin Kültür Sanat etkinliği çerçevesinde 'Benimle Delirir Misin?

Aksaray'da
Aksaray Belediyesinin Kültür Sanat etkinliği çerçevesinde 'Benimle Delirir Misin?' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Aksaray Kültür Merkezinde 2 perde halinde sahnelenen 'Benimle Delirir Misin?' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerden tam not aldı. Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan'ın yazıp oynadığı oyunda evli bir çifti canlandıran ikili, birbirine aşık olup evlenen bir çiftin incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden başlayan kavgaları ve sürtüşmelerini sahneye taşıdı. Zaman zaman seyirciyi de oyuna dahil eden usta oyuncular, kelime oyunları ve güncel konulardan esperilerle oyuna renk kattılar. İzleyiciler, oyun sonunda usta tiyatrocuları ayakta alkışladı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Aksaray, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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